Nozay Nozay Loire-Atlantique, Nozay À VOS JEUX, PRÊTS, PARTEZ ! Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nozay

À VOS JEUX, PRÊTS, PARTEZ ! Nozay, 29 septembre 2021, Nozay. À VOS JEUX, PRÊTS, PARTEZ ! 2021-09-29 – 2021-09-29

Nozay Loire-Atlantique Découverte, initiation et prêt de jeux de société et prêt de jeux. Gratuit et sans inscription. Découverte, initiation et prêt de jeux de société et prêt de jeux accueil@csc-lamano.fr +33 2 40 79 35 04 https://lamano.centres-sociaux.fr/ Découverte, initiation et prêt de jeux de société et prêt de jeux. Gratuit et sans inscription. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nozay Autres Lieu Nozay Adresse Ville Nozay lieuville 47.56143#-1.62239