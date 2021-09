À vos jeux avec le « Gloose Festival » Campus de Fonlabour, 29 octobre 2021, Albi.

À vos jeux avec le « Gloose Festival »

du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre à Campus de Fonlabour

Ces trois jours sont 100% ludiques, ouverts à tous, à vivre seul entre amis ou en famille ! En salle et en plein air, des éditeurs de jeux, des associations mais aussi des bénévoles sont présents pour vous faire jouer ! Vous pourrez vous laisser guider et conseiller vers le jeu qui correspond à vos attentes, retrouver les dernières nouveautés, tester des prototypes et rencontrer des acteurs du monde ludique : auteurs, illustrateurs et éditeurs qui font les beaux jours du jeu. Du 29 au 31 octobre, campus de Fonlabour. Ouvert le vendredi de 17h à 2h, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée libre. Plus d’infos : gloose-festival.com

Ouvert le vendredi de 17h à 2h, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h à 18h.

Que vous soyez un joueur passionné ou simple curieux, cette 7e édition, portée par la Ludothèque La Marelle et ses partenaires, propose de découvrir tous les univers du jeu du 29 au 31 octobre.

Campus de Fonlabour Route de Toulouse, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T17:00:00 2021-10-29T22:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T19:00:00