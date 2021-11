Chaumont salle Niederberger - 10 rue capitaine Tassard Chaumont, Haute-Marne A toute vapeur salle Niederberger – 10 rue capitaine Tassard Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Le 5 juin 1944, la résistance fait dérailler un train en gare de Voivres. Le chef de gare est pétainiste, sa femme gaulliste le trompe avec un résistant. Tous deux se voient forcés d’accueillir un général allemand et sa secrétaire, porteurs de documents secrets qui intéressent les alliés. Débarquent également une célèbre cantatrice et sa maquilleuse. Le chef de gare, pour reconquérir sa femme, accepte de l’aider à subtiliser les documents en saoulant la secrétaire du général occupé à coucher avec la cantatrice.

10 €

