À Pas lentes ! Maison Victor Hugo, 9 décembre 2021, Besançon. À Pas lentes !

Maison Victor Hugo, le jeudi 9 décembre à 20:00

Quatre années après le conflit qui défraya la chronique, les ouvrières de Lip, figures incontournables de la lutte, évoquent les conditions de travail de l’usine bisontine, leur rapport aux hommes et leur quotidien, profondément bouleversé pendant leur engagement militant. Gratuit sans inscription, dans la limite des places disponibles Durée : 1h

Projection, film du Collectif Cinélutte Maison Victor Hugo 140 grande rue, besancon Besançon République Doubs

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:00:00

