Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux À MUSÉE MOI, À MUSÉE VOUS ! Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

À MUSÉE MOI, À MUSÉE VOUS ! Le Temps des Cerises, 1 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. À MUSÉE MOI, À MUSÉE VOUS !

du vendredi 1 octobre au mercredi 27 octobre à Le Temps des Cerises

Plongez dans l’histoire de l’art avec cette série courte qui donne vie à dix tableaux célèbres dont La Joconde. Avec un générique signé Cut Killer interprété par Joey Starr, des décors et des costumes scrupuleusement reconstitués, des comédiens ressemblant aux modèles et un ton résolument loufoque. Diffusion et écoute au niveau de la Verrière.

Entrée libre.

Histoire de l’Art. Tout public. En partenariat avec ARTE Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux