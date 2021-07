A l’ombre d’un violoncelle Le Puy-Sainte-Réparade, 20 août 2021-20 août 2021, Le Puy-Sainte-Réparade.

A l’ombre d’un violoncelle 2021-08-20 – 2021-08-20 Le Château d’Arnajon 675, chemin des Arnajons

Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône Le Puy-Sainte-Réparade

Un récital « Comme à la radio » : Une table, un micro, une lumière rouge, ça y est, on est en direct ! Avec le casque sur les oreilles, Denisa KERSCHOVA (France Musique – Allegretto) nous parle.

Elle raconte les petits événements du quotidien de l’émission, présente l’invité du jour qui arrive sur le plateau…

Au gré de la musique et des interviews, l’échange se crée, intime et émouvant.



Carte blanche donnée aux deux artistes avec, parmi les surprises :

– Johann Sebastian BACH – (1685-1750) : Suite

– Marin MARAIS – (1656-1728) : Variations sur les Folies d’Espagne

– Jérémie MAILLARD : Marche des Abencerages

– Gaspar CASSADO – (1897-1966) : Suite

– Toshiro MAYUZUMI – (1929-1997) : Bunraku



Jérémie MAILLARD : Violoncelle de l’Orchestre Symphonique de Radio France

Denisa KERSCHOVA : La voix d’or de l’émission Allegretto de France Musique



19h30 Concert dans la cour d‘honneur

20h45 Dîner dans le bosquet



Il est possible d’assister au concert seul, ou de poursuivre avec un dîner assis (en 3 plats), ou un pique-nique sorti du sac.

Jérémie MAILLARD (violoncelle) est reçu « comme à la radio » pour une interview par Denisa KERSCHOVA pour un dialogue et une soirée autour du violoncelle : BACH, MARAIS, MAILLARD, CASSADO, MAYUZUMI

accueil@chateaudarnajon.fr +33 6 08 91 32 32 https://www.chateaudarnajon.fr/agenda/a-lombre-dun-violoncelle/

