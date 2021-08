A L’OMBRE DES PIGEONNIERS Balade contée familiale à vélo Salle Eurythmie Rue Salvador Allende,82000 Montauban, 3 octobre 2021, Montauban.

### Balade contée familiale à vélo **RDV sur le parking d’Eurythmie** Amoureux du patrimoine et du vélo, profitez de cette sortie à travers la campagne montalbanaise pour découvrir la richesse de nos pigeonniers, en compagnie de la conteuse Marie-Laure Depaulis, d’un guide- conférencier du CIAP et de l’Ecole Cyclo du VCM. Des histoires de pigeons et de pigeonniers décalées et poétiques, à écouter au pied d’un pigeonnier ! **Informations pratiques** Sortie familiale tous publics gratuite encadrée par l’Ecole Cyclo du VCM **Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50** Départ de la balade à 9h30. Durée 2h30 (déplacements et contes inclus) Renseignements au 05 63 63 03 50 Organisée par le CIAP et le Véloce Club Montalbanais (VCM) [www.veloce-club-montalbanais.com](http://www.veloce-club-montalbanais.com)

