Après un échauffement corporel, les participants sont invités à partager un geste ou un mouvement ou une danse qu’ils aiment faire. Ils peuvent également expliquer sa signification ou son histoire. Puis à partir de cette collection de gestes, ils sont mis en espace par les intervenants, en s’inspirant du fait divers de l’épidémie dansante : En 1518, à Strasbourg se déroule une mystérieuse épidémie. Durant 30 jours, plusieurs personnes dansent jours et nuits sans s’arrêter. Est-ce un virus ? Une bactérie qui touche le cerveau et provoque des convulsions ? Est-ce une forme de résistance ? Pour les historiens, la cause reste encore indéterminée mais a belle et bien existé. Un tableau vivant et ludique est alors créé et filmé en plan séquence en essayant plusieurs mises en scène. Les participants se retrouvent devant et derrière la caméra. Le plan séquence permet de circuler au milieu des différentes danses / gestuelles qui s’exécutent révélant ainsi les mouvements simultanés et ininterrompus.

Création d’un tableau dansé collectif filmé en plan séquence.

Ciné 220 3 rue Anatole France 91220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge Essonne



2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T18:00:00