Château-musée Henri IV, le mercredi 28 juillet à 14:30

Parcours-jeux en famille en extérieur Avec le CEDP47 Paysage&Médiation Public familial dès 7 ans Durée : 1h30 Sur réservation Une nouvelle animation pour découvrir le patrimoine historique de la cité royale. Tels des espions, recherchez le maximum d’informations pour préparer votre attaque de Nérac. Esprit de déduction, observation, discrétion seront utiles pour résoudre les énigmes… et préparer l’assaut.

Tarif : 3€, possibilité d’un billet couplé à 5€: entrée château/animation

2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T16:00:00

