Javols Site et musée archéologique Javols, Lozère À la trace ! Site et musée archéologique Javols Catégories d’évènement: Javols

Lozère

À la trace ! Site et musée archéologique, 18 septembre 2021, Javols. À la trace !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site et musée archéologique

Venez découvrir le musée et le site archéologique de Javols-Anderitum, afin de décourvrir le lien entre les objets et le mode de vie dans la capitale antique. Mettez-vous dans la peau d’un archéologue en repérant dans le paysage les traces laissées par nos ancètres les Gabales. Les conditions de visites sont suceptibles d’être modifiées en fonction des restrictions gouvernementales. Rens/Inscrip 0466428724 Partez à la recherche des traces de l’homme, dans le paysage de l’ancienne capitale antique. Site et musée archéologique Le bourg, 48130 Javols Javols Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Javols, Lozère Autres Lieu Site et musée archéologique Adresse Le bourg, 48130 Javols Ville Javols lieuville Site et musée archéologique Javols