À la Renverse Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, 6 juin 2021-6 juin 2021, St lyphard.

À la Renverse

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, le dimanche 6 juin à 15:45

Théâtre itinérant d’objets et d’images

À la Renverse dresse trois portraits sensibles, drôles et poétiques, trois micro-fictions qui ont toutes en commun l’élément eau. À l’aide de son vélo-scène, d’images et d’objets de tous les jours, entre fugue de poisson rouge et folles histoires de piscine, Nina La Gaine redessine notre quotidien aquatique. À la Renverse se raconte et se vit dehors ou dedans.

Ce spectacle a été écrit, pensé et inspiré par une quarantaine de récits d’habitants du Parc Régional de la Brière, d’anecdotes, et de souvenirs…qu’ils en soient ici grandement remerciés.

Infos pratiques :

Rdv sur le parking de l’Espace Culturel à 15h45 et laissez-vous guider vers le lieu surprise.

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard



2021-06-06T15:45:00 2021-06-06T01:45:00