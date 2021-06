Saivres GAEC Capribov Deux-Sèvres, Saivres À la rencontre des vaches charolaises de Nicolas GAEC Capribov Saivres Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

GAEC Capribov, le samedi 19 juin à 14:00

L’exploitation d’Élodie Gazeau et de Nicolas Moinard se situe à la Blanchardière ; le GAEC Capribov compte 65 vaches charolaises. Au programme : – Visite libre de la ferme, découverte du matériel – Ballade à travers champs où vous pourrez admirer les belles couleurs des bottes en soutien à la lutte contre le cancer

Accès libre

GAEC Capribov Lieu dit La Blanchardière 79400 Saivres

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T17:00:00

