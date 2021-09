Valréas Valréas Valréas, Vaucluse A la rencontre de Pauline de Simiane Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

A la rencontre de Pauline de Simiane Valréas, 24 septembre 2021, Valréas. A la rencontre de Pauline de Simiane 2021-09-24 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-24 20:30:00 20:30:00 Place Aristide Briand Maison de Pauline

Valréas Vaucluse Valréas Présentation par Lucienne Arnavon, généalogiste, des liens familiaux de Pauline de Simiane, petite fille de la marquise de Sévigné, avec les grandes familles provençales. Illustrations : contrats de mariages, testaments, actes notariés. contact@enclavedespapes-700ans.fr +33 6 86 86 11 38 https://www.enclavedespapes-700ans.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

