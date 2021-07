Tulle Musée du Cloître Corrèze, Tulle À la rencontre d’Annie Bascoul et de ses « Poincts en suspension » Musée du Cloître Tulle Catégories d’évènement: Corrèze

Tulle

Musée du Cloître, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit.

Annie Bascoul vous propose de vous accompagner dans son univers en vous présentant ses œuvres et son travail. L’occasion unique de rencontrer et d’échanger avec l’artiste. Musée du Cloître Place Berteaud, 19000 Tulle Tulle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

