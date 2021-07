Mantes-la-Ville CVS Augustin Serre Mantes-la-Ville, Yvelines À la découverte du répertoire théâtral jeune public contemporain CVS Augustin Serre Mantes-la-Ville Catégories d’évènement: Mantes-la-Ville

À la découverte du répertoire théâtral jeune public contemporain CVS Augustin Serre, 28 août 2021-28 août 2021, Mantes-la-Ville. À la découverte du répertoire théâtral jeune public contemporain

CVS Augustin Serre, le samedi 28 août à 16:00 Spectacle Gretel et Hansel CVS Augustin Serre 60 rue Louise Michel 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville Yvelines

2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T17:00:00

Catégories d'évènement: Mantes-la-Ville, Yvelines