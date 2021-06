Nantes Parc de la Gaudinière Loire-Atlantique, Nantes A la découverte du quartier de la Gaudinière et Longchamp Parc de la Gaudinière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

A la découverte du quartier de la Gaudinière et Longchamp Parc de la Gaudinière, 4 août 2021-4 août 2021, Nantes. A la découverte du quartier de la Gaudinière et Longchamp

Parc de la Gaudinière, le mercredi 4 août à 10:00

Breil-Barberie A la découverte du quartier de la Gaudinière et Longchamp par Patrick Leray de l’association Nante Renaissance. Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de la Gaudinière à Longchamp (les châteaux et domaines de la seconde moitié du 19è siècle, les villas des années 1920 dont celle de Salomon Kétorza fondateur du Katorza, l’octroi et le vélodrome de Longchamp). RDV devant la grille d’entrée du parc à côté du parking, rue Diane

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant (jauge limitée à 25 personnes)

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de la Gaudinière à Longchamp Parc de la Gaudinière Rue Diane, Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Gaudinière Adresse Rue Diane, Nantes Ville Nantes lieuville Parc de la Gaudinière Nantes