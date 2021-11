A la découverte du patrimoine de Talence place Espeletta Talence, 28 novembre 2021, Talence.

A la découverte du patrimoine de Talence

place Espeletta Talence, le dimanche 28 novembre à 10:00

**Marche à pied pour découvrir** : Notre Dame et presbytère, ancienne mairie, parc et château Peixotto (et son mini pavillon), château Margaux, château Bonnefont, ruisseau d’Ars, station tram Peixotto ? , Castel de Terrefort ? + château du Prince Noir, château Le Brana et orme du Caucase de 300 ans, villas Berthe et Les Terrasses, café de l’horloge, Anciens Bains, poste d’octroi, façade de vieilles maisons + villa Berthe, château des Arts, réservoir de Lavardens, Mission Haut Brion, gare La Médoquine, caves La Médoquine. **Inscription obligatoire** : [www.jardin-et-ecotourisme.fr](http://www.jardin-et-ecotourisme.fr) (onglet “contact”) _Si vous le souhaitez, à cette occasion, vous pourrez acquérir mes 2 derniers livres personnellement dédicacés : “Sur la piste des mammifères du Sud-Ouest” (15 €) + “Trésors de l’écotourisme en Gironde” (19,90 €)._

gratuit pour tous

Balade pédestre pour découvrir le patrimoine naturel et architectural de Talence avec l’association “jardin-et-ecotourisme”.

2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:30:00