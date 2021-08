Les Riceys Château de Riceys-Bas Aube, Les Riceys À la découverte des trésors du patrimoine naturel et bâti des Riceys Château de Riceys-Bas Les Riceys Catégories d’évènement: Aube

### Le château de Ricey-bas vous ouvre ses portes ! Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le château de Ricey-bas vous propose de découvrir ou redécouvrir le cadre d’une histoire qui s’inscrit dans la grande histoire de France : **visite libre ou commentée** et, si le coeur vous en dit, **dégustation** d’un goûter aux jardins dans la tradition d’accueil familial. L’association « Ricey d’hier et aujourd’hui » **expose,** à cette occasion, dans la salle Nicolas Rollin, sur le thème de la « grande histoire du train à Ricey ». Une pause **pique-nique** tiré du sac sera possible par beau temps, pour vous permettre de profiter des autres animations découvertes du patrimoine exceptionnel de notre village. Vous pourrez poursuivre votre journée de découverte en profitant le samedi et le dimanche de la **visite de la magnifique église Saint-Pierre-ès-Liens** de 16h à 17h. Puis, vous pourrez participer, le samedi à 18h, dans la superbe halle de Ricey-Haut, à la **restitution de l’inventaire des cadoles**, si précieux « petit patrimoine bâti », témoin de l’ingéniosité de ceux qui, de toute génération, ont travaillé la vigne et dessiné le paysage aujourd’hui classé. Profitez d’une **nuit dans l’un des hôtels et des gîtes** du village, pour être à pied d’œuvre le dimanche matin, à 9h30, devant l’église Saint-Pierre-ès-Liens, à Ricey-bas. Guidé par _Yohann Brouillard_, guide naturaliste des espaces naturels du _Conservatoire de Champagne_, vous partirez à la **découverte du mystérieux monde des insectes de la pelouse sèche du Champ Cognier.**

