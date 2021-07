Dijon Atheneum,centre culturel de l'Université de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon À la découverte des jardins partagés ! Atheneum,centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne, le dimanche 19 septembre à 14:00

[Campus Comestible](https://www.facebook.com/CampusComestible) est une association étudiante qui gère et anime un jardin partagé ouvert à tous sur le campus de l’Université de Bourgogne. Nous vous proposons de venir découvrir ce lieu de partage riche en biodiversité à travers des ateliers tout public !

Entrée libre

Atheneum,centre culturel de l'Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

