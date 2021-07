À la découverte des instruments du groupe « Violons barbares » Musée de Mirecourt, 17 septembre 2021, Mirecourt.

À la découverte des instruments du groupe « Violons barbares »

Musée de Mirecourt, le vendredi 17 septembre à 17:30

### Les membres du groupe « Violons barbares » se présentent et présentent leurs influences et leurs instruments… Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie), Dimitar Gougov (Bulgarie) et Fabien Guyot (France) nous emmènent en voyage et nous présentent leurs influences et leurs instruments – morin khoor, gadulka et percussions diverses et surprenantes, des tambours africains aux saladiers et bouillottes !

Gratuit. Sur réservation.

Musée de Mirecourt Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:30:00 2021-09-17T18:30:00