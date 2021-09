Chenac coteau de Chauvignac Charente-Maritime, Chenac A la découverte des insectes et petites bêtes du coteau de Chauvignac coteau de Chauvignac Chenac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le dimanche 3 octobre à 15:00

Le coteau de Chauvignac fait partie du site Echappées Nature “Coteaux de Gironde” du département. Milieu sec et chaud, il accueille bon nombre d’insectes et petites bêtes qui y trouvent un habitat très particulier. Partons à leur découverte, et profitons-en pour découvrir comment aider les scientifiques en réalisant un inventaire participatif des papillons, des bourdons,etc… ! Balade découverte pour toute la famille, petits et grands. Nous vous prêterons boite loupe et filets, prévoyez des vêtements adaptés et de bonnes chaussures.

gratuit, mais réservation obligatoire au 06 98 99 37 79 ou contact@environat.fr

Balade découverte des coteaux de Chauvignac, des insectes et petites bêtes avant l’automne. coteau de Chauvignac chenac saint seurin Chenac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T16:30:00

