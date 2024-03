A la découverte des forêts du littoral de Seine Grands Lacs Lusigny-sur-Barse, samedi 16 mars 2024.

A la découverte des forêts du littoral de Seine Grands Lacs Lusigny-sur-Barse Aube

Entièrement gratuits, les événements autour de la Journée internationale des forêts s’adressent à tous le samedi 16 mars, Seine Grands Lacs, l’ Office national des forêts et le Parc vous proposent une balade commentée et un jeu de piste pour vous plonger de manière ludique dans les thématiques de la biodiversité, de la forêt littorale, de la sylviculture du chêne et des fonctions de l’arbre.



Animation au départ de la sommière de Vaudemanche à Lusigny-sur-Barse.

Réservation obligatoire. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Sommière de Vaudemanche

Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est

L’événement A la découverte des forêts du littoral de Seine Grands Lacs Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne