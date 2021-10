A la découverte des bornes armoriées Avilly-Saint-Léonard, 17 octobre 2021, Avilly-Saint-Léonard.

A la découverte des bornes armoriées 2021-10-17 – 2021-10-17

Avilly-Saint-Léonard Oise Avilly-Saint-Léonard

Nombreuses sont ces grandes pierres décorées dans les forêts du Parc

naturel régional. Mais sait-on pourquoi elles se trouvent là, perdues au

milieu de la nature ? Et combien sont-elles encore à parsemer les chemins

et les parcelles ? Accompagné d’un guide, vous découvrirez un grand

nombre d’entre elles : historique, forme, décors, plus rien n’aura désormais

de secret pour vous après cette balade automnale.

Jeu d’arc d’Avilly (parking du Jeu

d’arc au bout de la rue du Calvaire, Avilly-Saint-Léonard).

Circuit de 6 km, prévoir des chaussures de marche.

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/evenements/a-la-decouverte-des-bornes-armoriees-2/

PNR Oise Pays de France

