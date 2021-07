Paris Musée de l'Armée Paris À la découverte des ateliers de restauration et de la conservation préventive du musée Musée de l’Armée Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Armée

Grâce à deux parcours guidés, partez à la rencontre des équipes de restauration métal et textile du musée qui dévoileront leurs métiers et savoir-faire. Au sein de leurs ateliers, vous découvrirez les gestes, techniques et outils utilisés comme ceux pour combattre les insectes ou encore socler des objets.

Visite sur réservation. Ouverture des réservations en septembre. Se présenter à la tente d’accueil située dans la cour d’honneur 10 min avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

