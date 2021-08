Tinténiac Le magasin à grains - Musée de l'Outil et des Métiers - Tinténiac Ille-et-Vilaine, Tinténiac A la découverte des artisans ruraux Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac Tinténiac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tinténiac

A la découverte des artisans ruraux Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac, 17 septembre 2021, Tinténiac. A la découverte des artisans ruraux

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac

En bordure du canal d’Ille-et-Rance, pour profiter des transports par péniches, le Musée de l’Outil et des Métiers est situé dans les anciens bâtiments en bois construits dès la fin du XIXe siècle par des négociants en grains qui y stockaient engrais et intrants agricoles. Il retrace au travers d’outils et machines, le travail des artisans ruraux qui, pendant des siècles, ont participé à la vie économique des bourgs et aux progrès techniques, par leur savoir-faire. 11 métiers et 5000 outils qui permettent de faire revivre les techniques ancestrales des artisans : serrurier, forgeron, maréchal-ferrant, menuisier, charron, bourrelier, cordonnier, sabotier, cerclier, tonnelier, cordier, atelier de fabricants de moulins à blé noir et à café.

Adultes, 3€ / de 12 ans à 18 ans, 1€ / moins de 12 ans, gratuit.

Dans un ancien magasin à grains, le musée présente 11 métiers et 5000 outils qui permettent de faire revivre les techniques ancestrales des artisans Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac 5, quai de la Donac, 35190, Tinténiac Tinténiac quai de la Donac Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Tinténiac Autres Lieu Le magasin à grains - Musée de l'Outil et des Métiers - Tinténiac Adresse 5, quai de la Donac, 35190, Tinténiac Ville Tinténiac lieuville Le magasin à grains - Musée de l'Outil et des Métiers - Tinténiac Tinténiac