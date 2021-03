Tréguier Tréguier 22220, Tréguier À la découverte de Tréguier et de son patrimoine Tréguier Catégories d’évènement: 22220

Tréguier

À la découverte de Tréguier et de son patrimoine, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Tréguier. À la découverte de Tréguier et de son patrimoine 2021-07-28 14:30:00 – 2021-07-28 16:00:00

Tréguier 22220 Tréguier En compagnie de Gwennoline ou Ella, sillonnez la ville au gré des ruelles est placettes et parcourez son histoire et celles des grands noms de XIXème siècle. Du port du Jaudy à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier offre un séduisant ensemble qui nous invite à s'attarder. Au cours de cette déambulation incontournables monuments de la Cité et curiosités telles que la Pleureuse ou la statue d'Ernest Renan vous seront dévoilés. contact@cotedegranitrose.com +33 2 96 92 22 33 http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes/les-visites-historiques-et-contees/a-la-decouverte-de-treguier-et-de-son-patrimoine/

Détails Catégories d’évènement: 22220, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse Ville Tréguier