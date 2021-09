Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville A la cueillette des champignons d’automne Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

A la cueillette des champignons d’automne Ribeauvillé, 1 octobre 2021, Ribeauvillé. A la cueillette des champignons d’automne 2021-10-01 09:00:00 – 2021-10-31 17:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin EUR Parcourez la forêt en compagnie du guide Ugo Herbin pour y rechercher les délicieux champignons d’automne ! Au programme de la journée : – Apprentissage des grandes familles de champignons – Récolte des espèces comestibles – Repas champêtre en toute simplicité avec au menu (1 part d’omelette morceau de fromage local

Parcourez la forêt en compagnie du guide Ugo Herbin pour y rechercher les délicieux champignons d'automne ! +33 6 71 77 65 87

