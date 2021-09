Ajaccio Accordélié Ajaccio, Corse-du-Sud A chacun son Mouvement Accordélié Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

A chacun son Mouvement

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre

Vous souhaitez pratiquer une activité physique mais ne savez pas vers quoi vous orientez? venez nous rencontrer, essayer nos cours. Quel que soit votre âge ou votre niveau, prenez contact avec nous pour que nous vous aidions à vous orientez au mieux vers le cours qui vous convient. Places limitées.

Sur inscription

Venez découvrir l'activité qui vous convient : danse, barre au sol, Pilates, …
Accordélié
20090 Ajaccio
Immeuble Renoso

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T19:30:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T19:00:00

