« All Night Party », premier single d’A Certain Ratio était la première sortie du label Factory ! Peu après, ils sont rejoints par le batteur Donald Johnson qui donna au groupe ce groove, et ce feeling funk presque jazzy indispensable. Ce groupe est le premier de la scène de Manchester à mixer la house music à l’esprit originel du punk, cela avant New Order et les Happy Mondays. Un premier album To Each (avec « Felch ») enregistré à New York, le groupe s’affirme davantage, s’éloigne de Manchester et de Factory. D’autres membres viennent un temps s’ajouter à la troupe comme Martha Tilson (voix, percussions) ou Andy Connell (claviers). Albums, Maxis et autres se suivent tout au long des années 1980. Aujourd’hui le groupe existe toujours malgré les changements de personnel, notamment avec le départ de Simon Topping en 1983 (qui rejoignit ensuite Quando Quango). L’influence et l’héritage de ce groupe sont impressionnants. Post-Funk, c’est le terme qui semble convenir pour définir la musique de Serpent qui sonne comme un safari dans une jungle en plastique. La vitesse, l’intensité, et une nouvelle forme d’urgence, guident le quintet depuis 2019 (parmi eux, Mathieu Lescop cherchant à retrouver l’excitation jouissive de l’électricité, de l’écriture collective et intuitive). Quelque part entre TalkingHeads, ESG, Devo ou les Public Image Limited.

18€ / 17€ / 16€ / 11€ / 5€

