A Cave Ouverte au Château Signac, 13 mars 2021-13 mars 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

À l’occasion de la journée À Cave Ouverte, le Château Signac vous propose de venir déguster son nouveau millésime et de vous immerger au cœur du Château. :◦ : ‘ ̀ ́ -découvrez les différentes étapes de la dégustation avec les vins du Château Signac◦ – : __ ̀ ◦ : -Laissez vous guider au cœur de la cave et découvrez les coulisses du Château SignacAtelier et visite ́ à info@chateau-signac.com ou au 04 66 89 58 47.Tarif : 5€ / personneDégustation et caveau ouvert toute la journée de 10h à 17h30.

info@chateau-signac.com +33 4 66 89 58 47 https://chateausignac.com/

