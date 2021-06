Fécamp club des jeunes Fécamp, Seine-Maritime À bicyclette club des jeunes Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Le club des jeunes propose un séjour itinérant à vélo, nous emprunterons la véloroute du lin puis l’avenue verte London-Paris ( voies sécurisées). À cette occasion les jeunes pourront découvrir l’environnement urbain et naturel et la socialisation. En particulier , les sports de plein air qui associent les déplacements et la découverte du patrimoine. Au programme: du vélo, bien sûr mais également des activités nautiques( paddle, kayak), du paint-ball, bowling, visites culturelles. À chaque étape, les jeunes seront hébergés sous tente dans des campings. Nos objectifs sont les suivants : – Favoriser l’implication des ados durant le séjour – Respecter la vie en collectivité /Vivre ensemble/Solidarité intragroupe – Permettre une prise de conscience – L’appropriation et la compréhension de son environnement dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. club des jeunes fécamp Fécamp Seine-Maritime

