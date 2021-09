_jeanne_dark_ – Marion Siéfert – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 22 novembre 2021, Nantes.

2021-11-22 Représentations du 22 au 24 novembre 2021 à 20h

Horaire : 20:00 21:45

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 22 au 24 novembre 2021 à 20h

Théâtre. Portrait d’une jeune fille en crise. On est bien à Orléans, mais cette pucelle-là n’a pas tout à fait le même tempérament que l’autre… _jeanne_dark_, c’est son pseudo sur instagram, et c’est sur ce réseau social qu’elle va déballer sa vie, parler de sa sexualité, décrire ses complexes, exposer ses fantasmes. Pourtant, elle est plutôt discrète dans la vie et carrément victime de harcèlement en ligne. Marion Siéfert, metteuse en scène, et Helena de Laurens, performeuse, brossent ici le portrait d’une jeune fille qui choisit de ne plus se taire et se lance dans un live Instagram spectaculaire et fou furieux. Une véritable performance où, de part et d’autre de sa chambre d’ado, deux grands écrans retransmettent les commentaires du live qui se déroule sous nos yeux. Un parcours stupéfiant, physique et psychique, qui explose le temps d’une représentation visible également sur Instagram depuis le compte @_jeanne_dark_ Go Follow !Conception, écriture et mise en scène : Marion SiéfertCollaboration artistique, chorégraphie et performance : Helena de Laurens Durée : 1h45 Public : à partir de 15 ans

T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord

