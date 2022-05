90 ans de l’Aéroclub : Week-end du film aéronautique Jaux Jaux Catégories d’évènement: JAUX

o Vendredi 27 mai, à 20h30 : conférence de Jean-Loup Chrétien, 1er astronaute français o Samedi 28 mai, diffusion de films : Dunkerque à 14h ; Planes à 17h ; Top Gun 2 à 20h30 o Dimanche 29 mai : Le Petit Prince à 10h30 ; Aéropostale Mythe et Réalité à 15h suivi d'une conférence de Frédéric Collinot, Président du Cercle des Machines Volantes ; Proxima à 17h30 o Du 27 au 29 mai : exposition sur l'histoire de l'aéroclub

+33 3 44 83 32 12 https://www.majestic-compiegne.fr/FR/9/cinema-majestic-compiegne-jaux.html

90 ans de l'Aéroclub

