MDR – Marr’athon du rire – Certe Mathurin – Tout s’explique ! 9 Rue Pasteur Pau, 30 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A 17h et 20h30

Un spectacle d’humour qui rassemble !

À toi le plus de 35 ans qui galère quand un enfant lui pose une question, Ce spectacle est fait pour toi. À toi le moins de 35 ans en quête de réponses, Ce spectacle est fait pour toi. Certe n’a pas la chance d’être père, mais il adore écrire, alors il a créé ce spectacle pour répondre aux questions des enfants qu’il n’a pas. Parce qu’avec un peu de recul et beaucoup d’autodérision, vous verrez que tout s’explique ! Même l’infidélité, les écoles de commerce et le Nurofen Flash. Certe Mathurin est un pont entre les générations, un rassembleur, la définition du terme “good vibe” et un expert du storytelling.

Le Saviez-vous ?

– Certe a participé au Festival de Montreux (en humour pas en jazz).

– Il présente le One More Joke à la Tour Eiffel sur Canal+.

– Il a participé à la saison 9 de Jamel Comedy Club.

Tous public – 75 minutes.

2024-03-30

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At 5 p.m. and 8:30 p.m

A comedy show that brings people together!

If you’re over 35 and have a hard time when a child asks you a question, this show is for you. If you’re under 35 and looking for answers, this show is for you. He may not be a father, but he loves to write, so he created this show to answer questions from children he doesn’t have. Because with a little hindsight and a lot of self-mockery, you’ll see that everything can be explained! Even infidelity, business schools and Nurofen Flash. Of course, Mathurin is a bridge between generations, a unifier, the definition of ?good vibe? and an expert storyteller.

Did you know?

– Certe took part in the Montreux Festival (in comedy, not jazz).

– He presents One More Joke at the Eiffel Tower on Canal+.

– He took part in season 9 of Jamel Comedy Club.

All audiences – 75 minutes

A las 17.00 y a las 20.30 horas

¡Un espectáculo cómico que une a la gente!

Si tienes más de 35 años y pasas un mal rato cuando un niño te hace una pregunta, este espectáculo es para ti. Si tiene menos de 35 años y busca respuestas, este espectáculo es para usted. Es cierto que no tiene la suerte de ser padre, pero le encanta escribir, así que creó este programa para responder a las preguntas de los hijos que no tiene. Porque con un poco de retrospectiva y mucha autoburla, ¡verás que todo tiene explicación! Incluso la infidelidad, las escuelas de negocios y el Nurofen Flash. Por supuesto, Mathurin es un puente entre generaciones, un unificador, la definición del término « buen rollo » y un experto contador de historias.

¿Lo sabía?

– Certe ha actuado en el Festival de Montreux (en comedia, no en jazz).

– Presenta Una broma más en la Torre Eiffel en Canal+.

– Participó en la 9ª temporada del Jamel Comedy Club.

Todos los públicos – 75 minutos

Um 17 Uhr und 20.30 Uhr

Eine Humorshow, die Menschen zusammenbringt!

Für dich als über 35-Jährigen, der sich schwer tut, wenn ein Kind ihm eine Frage stellt, ist diese Show wie für dich gemacht. Für alle unter 35, die auf der Suche nach Antworten sind, ist diese Show genau das Richtige. Er hat zwar nicht das Glück, Vater zu sein, aber er liebt es zu schreiben, also hat er diese Show geschaffen, um die Fragen der Kinder zu beantworten, die er nicht hat. Denn mit ein wenig Abstand und viel Selbstironie lässt sich alles erklären! Sogar die Untreue, die Handelsschulen und den Nurofen Flash. Natürlich ist Mathurin ein Brückenbauer zwischen den Generationen, ein Verbindender, die Definition des Begriffs « Good Vibe » und ein Experte für Storytelling.

Wussten Sie schon?

– Certe hat am Montreux Festival teilgenommen (als Humorist, nicht als Jazzmusiker).

– Er moderiert den One More Joke am Eiffelturm auf Canal+.

– Er hat an der neunten Staffel des Jamel Comedy Club teilgenommen.

Alle Zuschauer – 75 Minuten

