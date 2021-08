Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille 9 ans de la Salle Gueule : Distro Bistro & projections de clips! La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

9 ans de la Salle Gueule pt.2/2 avec : 18h : Distro Bistro, les bacs de distros & labels du coin sont sortis pour l’occasion. 20h : Projections de clips de groupes DIY (Programme à venir) Entrée gratuite + 1€ d’adhésion annuelle à la Salle. Apporte un papier pour le pass sanitaire… *Affiche par Béton Cité!

Entrée libre + Adhésion 1€

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-05T18:00:00 2021-09-05T22:00:00

