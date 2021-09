Bièvres Maison Récamier Bièvres, Essonne 8èmes Musicales d’Automne Maison Récamier Bièvres Catégories d’évènement: Bièvres

8èmes Musicales d'Automne

Maison Récamier, le dimanche 28 novembre à 17:00

Trio de Granada Soirée Lyrique dans les jardins d’Espagne * Jocelyne Lucas, chant lyrique * Adrien Maza, guitare * Franck Masquelier, flûte Le trio de Granada vous propose un programme qui mêle, tout à tour, la zarzuela et la mélodie populaire espagnole. Les compositeurs Granados, Falla, Garcia-Lorca, Barbieri, Luna etc. seront mis à l’honneur. La zarzuela est un genre musical typiquement espagnol, caractérisé par l’alternance de la déclamation, du chant et de la danse, qui s’apparente à l’opérette française. Le « canto jondo », chant profond du flamenco, est très présent dans ce répertoire.

Tarif plein 18 € – Tarif réduit 10 €

Trio de Granada – Soirée Lyrique dans les jardins d'Espagne
Maison Récamier place de l'Eglise, 91570 BIÈVRES
Bièvres Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:30:00

