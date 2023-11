Remue-Méninges 8 route de Moulismes Persac, 9 novembre 2023, Persac.

Persac,Vienne

La mémoire, cela s’entraine quelle soit « historique », auditive, visuelle olfactive et… c’est sympa de se la garder en bon état ! des jeux sont à notre disposition pour cela. Venez les essayer !.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 17:00:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Memory is something you have to train, whether it’s « historical », auditory, visual, olfactory or… it’s nice to keep it in good condition! Games are available for that purpose. Come and try them out!

Hay que entrenar la memoria, ya sea « histórica », auditiva, visual, olfativa o… ¡es bueno mantenerla en buen estado! Hay juegos que le ayudarán a conseguirlo. ¡Venga a probarlos!

Das Gedächtnis muss trainiert werden, egal ob es « historisch », auditiv, visuell oder olfaktorisch ist und … es ist schön, es in gutem Zustand zu halten! Probieren Sie sie aus!

Mise à jour le 2023-11-12 par ACAP