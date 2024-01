Trail Abbaye Valence Valence-en-Poitou, mercredi 8 mai 2024.

Trail Abbaye Valence Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Trail de 21,8 Km – départ à 9h

Courses nature de 7,3 km et 16.5 km – départ à 9h15 et 9h45

Randonnée pédestre 7 et 12 km à partir de 9h

Course enfants

Restauration sur place

Valence Abbaye de Valence

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine trail-abbaye-de-valence@orange.fr



