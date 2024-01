1939-1945 Les chansons de la Libération par Jean-Marc Desbois Salle des Fêtes Mouterre-Silly, jeudi 9 mai 2024.

1939-1945 Les chansons de la Libération par Jean-Marc Desbois Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 15:30:00

fin : 2024-05-09

Seul en scène, Jean-Marc Desbois chante et raconte, entrecoupé d’images d’archives et sonores, les grandes lignes de la deuxième guerre mondiale « 39-45 En chansons « La Libération »

Salle des Fêtes 12 Rue Saint-Maximin

Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mouterre.culture.patrimoine@gmail.com



L’événement 1939-1945 Les chansons de la Libération par Jean-Marc Desbois Mouterre-Silly a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme du Pays Loudunais