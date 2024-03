Un Crieur de rue à l’Assemblée annuelle du Vigeant ! stade du Vigeant Le Vigeant, jeudi 9 mai 2024.

Un Crieur de rue à l’Assemblée annuelle du Vigeant ! La cie du Ministère des Rapports Humains vous invite à déposer vos messages et autres revendications autour du thème du vélo pour une criée publique, véritable spectacle drôle et poétique, dès 17h30 ! Jeudi 9 mai, 17h30 stade du Vigeant Entrée libre

Début : 2024-05-09T17:30:00+02:00 – 2024-05-09T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-09T17:30:00+02:00 – 2024-05-09T18:30:00+02:00

stade du Vigeant rue du stade 86150 Le VIgeant Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

MJC Champ LIbre Le Vigeant

Anthony HAVETZ