Festival des imPrO’bables à Lathus Village du Peu Lathus-Saint-Rémy, jeudi 9 mai 2024.

Festival des imPrO’bables à Lathus 7ème édition du festival populaire autour des arts de la rue et pratiques amateurs, organisés par toute l’équipe du CPA Lathus. Buvette et restauration sur place. 9 – 11 mai Village du Peu Entrée libre

Début : 2024-05-09T10:30:00+02:00 – 2024-05-09T23:50:00+02:00

Fin : 2024-05-11T10:30:00+02:00 – 2024-05-11T23:50:00+02:00

Village du Peu Ferme le Peux 86390 Lathus Saint Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les improbables CPA Lathus

CPA Lathus