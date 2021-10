Gerberoy Gerberoy Gerberoy, Oise 8 ème Marché du Terroir Gerberoy Gerberoy Catégories d’évènement: Gerberoy

8 ème Marché du Terroir 2021-11-28 09:30:00 – 2021-11-28 16:30:00

Gerberoy Oise Gerberoy Pour la 8ème année, le Marché du Terroir est organisé à Gerberoy toujours spécial Fêtes de fin d'année l'association Gerberoy Passionnément, représentée par Charles Ono dit Biot (Les Remparts, Dominique Le Sidaner (les Jardins du Peintre Henri Le Sidaner) et Valérie Ono dit Biot (Le Vieux Logis). Avec un tel succès, nos producteurs sont toujours au rendez-vous, Miellerie Des Evoissons Fromagerie fermière de la chapelle saint jean #boulangerieOmer Les Saveurs de la Halle La ferme Houet Les Confitures d'Antan de Martine Thomas Beaunis #salutlesabeilles #lesescargotsdumontreal #chocolaterieauxdélices Clos Gerberoy #papsbieres et pleins d'autres encore. Sous la Halle, entrée gratuite. +33 3 44 46 32 20

