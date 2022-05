7 vins 7 châteaux Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montrésor

7 vins 7 châteaux Montrésor, 24 juin 2022

2022-06-24 17:30:00 – 2022-06-24 19:00:00

Montrésor Indre-et-Loire 19 EUR 19 Venez déguster les vins de la Grenadière dans le cadre romantique du château de Montrésor.

En fin d’après-midi, profitez d’une visite guidée exclusive. Thierry Touratier vous présentera ensuite 4 de ses vins issus du Domaine de la Grenadière, situé au coeur même du village. info@loches-valdeloire.com +33 2 47 91 82 82 http://loches-valdeloire.com/ Leonard de Serres

Montrésor

