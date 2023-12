Blues – Emmanuel Picardi and The Bright Sorrow 7 Place du Dossen Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Blues – Emmanuel Picardi and The Bright Sorrow
Morlaix

2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:00:00 . Du blues, une présence, une énergie, des nuances… une guitare et un groove qui font vibrer les âmes. Des standards du blues revisités, et des compositions relevées, en français. Entre Riffs, Swing, Soul, Boogie, Rock, Smash & Slap, Emmanuel Picardi chante le Blues en français : C’est son « Babil In Blues » !

Mais aussi celui des autres, intimement mêlés : Blind Willie Johnson, C. Singleton, Albert King, J. Beach, B.B King, Don Nix, Sonnie & Brownie… Emmanuel Picardi : Guitare & Chant / Stephan Mossiat : Basse / Marc Descamps : Batterie .

7 Place du Dossen MJC

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

