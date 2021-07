6ième Festival Provençal, Musiques et Traditions Lançon-Provence, 6 août 2021-6 août 2021, Lançon-Provence.

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône Lançon-Provence

Programme



vendredi 6 août à 21h, place du Champ de Mars



Concert avec la Compagnie Aragorn : groupe nîmois de musique celtique, médiévale, provençale et irlandaise.



samedi 7 août à 18h30, église Sainte-Julitte



Messe provençale, célébrée par le Père Xavier Geron, chantée en lengo nostro par la chorale d’Istres



samedi 7 août à 21h, place du Champ de Mars



Spectacle animé par Yves Pujol et le groupe Aïoli : un univers déjanté où se mêlent humour et musique en un cocktail détonnant











Lieu : Place du Champ de Mars









Accès libre



Tables et chaises à disposition



Buvette et petite restauration sur site

+33 4 13 29 02 00

Lieu : Place du Champ de Mars









Accès libre



Tables et chaises à disposition



Buvette et petite restauration sur site

