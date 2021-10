6ème Trail – Ecole Victor Hugo Lescar, 28 novembre 2021, Lescar.

6ème Trail – Ecole Victor Hugo 2021-11-28 09:45:00 – 2021-11-28

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

EUR 6 8 La 6ème édition du Trail de l’école Victor Hugo aura lieu le dimanche 28 Novembre 2021 à Lescar. Le site de départ et d’arrivée se trouve sur le plateau sportif Jacques Monod au pied des remparts de cette ancienne capitale antique du Béarn.

Les parcours ont été revus cette année encore avec des passages inédits qui vous permettront de découvrir de nombreux chemins, sous-bois et mono traces sans oublier une incursion dans la Cité Médiévale récemment réaménagée. Une bonne occasion de visiter notre belle commune.

Venez courir, marcher, en famille ou entre amis, et permettre à vos enfants de se défouler à l’occasion de leurs courses dédiées sur des parcours adaptés à chaque âge dès 3 ans.

Course/Marche 12kms

Course/Marche 6kms dès 14ans

Course enfants gratuites dès 3ans: 500m et 900m

lescar

dernière mise à jour : 2021-10-18 par