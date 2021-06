6ème Trail de la Saint-Jean Saint-Sever, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Sever.

6ème Trail de la Saint-Jean 2021-06-26 – 2021-06-26

Saint-Sever Landes Saint-Sever

Venez redécouvrir les merveilleux sentiers au bord de l’Adour, avec un départ et une arrivée à l’esplanade de Morlanne . Circuits 8 et 18 km. Inscriptions sur place.

Attention : Au départ de l’épreuve (sur la ligne) les concurrents devront porter le masque ; et le remettre 200 mètres avant l’arrivée.

Venez redécouvrir les merveilleux sentiers au bord de l’Adour, avec un départ et une arrivée à l’esplanade de Morlanne . Circuits 8 et 18 km. Inscriptions sur place.

Attention : Au départ de l’épreuve (sur la ligne) les concurrents devront porter le masque ; et le remettre 200 mètres avant l’arrivée.

+33 6 26 99 07 28

Venez redécouvrir les merveilleux sentiers au bord de l’Adour, avec un départ et une arrivée à l’esplanade de Morlanne . Circuits 8 et 18 km. Inscriptions sur place.

Attention : Au départ de l’épreuve (sur la ligne) les concurrents devront porter le masque ; et le remettre 200 mètres avant l’arrivée.

Venez redécouvrir les merveilleux sentiers au bord de l’Adour, avec un départ et une arrivée à l’esplanade de Morlanne . Circuits 8 et 18 km. Inscriptions sur place.

Attention : Au départ de l’épreuve (sur la ligne) les concurrents devront porter le masque ; et le remettre 200 mètres avant l’arrivée.

Pixabay