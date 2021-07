6ème édition du festival Opéra au Sommet Esquièze-Sère, 3 août 2021-3 août 2021, Esquièze-Sère.

6ème édition du festival Opéra au Sommet 2021-08-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-07 23:00:00 23:00:00 Église de Sère ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

10 EUR Mardi 3 : L’adorable Bel-Boul de Massenet (opérette).

Mercredi 4 : Le jeux de l’opérette et du hasard.

Jeudi 5 : La tragique histoire de Paillasse de Léoncavallo (opéra).

Vendredi 6 : Carte blanche aux pianistes Anna ETMANOVA et Anastasia POZDNIAKOVA (piano à 4 mains).

Samedi 7 : Concert de clôture autour des plus grands airs d’opéra. Cocktail et dégustation de vins régionaux avec les artistes.

Opéra/opérette/piano.

+33 5 62 92 16 00

