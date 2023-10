THÉÂTRE JEAN ALARY : LOUANE « LE CLUB DES SENTIMENTS » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 30 mars 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Après deux albums certifiés disques de diamant et un troisième album « Joie de vivre », certifié disque de platine, Louane revient avec un album concept à la production sensible. Un partage émouvant avec ses fans à travers les réseaux sociaux de l’artiste, où celle-ci interprète ses histoires personnelles, mais également celles évoquées par sa communauté. Écrit et composé par la jeune femme, ce quatrième opus est une ode aux «Sentiments». Un recueil de 10 titres originaux, sans artifice, un joyau brut tout en émotion. Fer de lance de la variété française actuelle, Louane s’impose à 25 ans comme une artiste incontournable.

« L’une des chanteuses les plus populaires de la scène française » – LE JOURNAL DU CENTRE

« Une occasion de découvrir son univers musical, son talent de chanteuse et sa capacité à transmettre des messages forts à travers ses chansons. Préparez-vous à passer une soirée inoubliable en compagnie d’une artiste exceptionnelle » – LE JDS

Durée : 1h15

De et avec : LOUANE.

2024-03-30 20:30:00 fin : 2024-03-30 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



After two diamond-certified albums and a platinum-certified third, « Joie de vivre », Louane is back with a sensitively produced concept album. A moving sharing with her fans through the artist?s social networks, where she interprets her personal stories, but also those evoked by her community. Written and composed by the young woman, this fourth opus is an ode to « Sentiments ». A collection of 10 original, unadorned tracks, a raw, emotional gem. Spearheading today?s French pop scene, Louane has established herself at the age of 25 as an artist not to be missed.

« One of the most popular singers on the French scene » – LE JOURNAL DU CENTRE

« An opportunity to discover her musical universe, her talent as a singer and her ability to convey strong messages through her songs. Get ready for an unforgettable evening in the company of an exceptional artist » – LE JDS

Running time: 1h15

By and with : LOUANE

Tras dos álbumes con ventas de diamante y un tercero con ventas de platino, « Joie de vivre », Louane regresa con un álbum conceptual producido con sensibilidad. Un emotivo compartir con sus fans a través de las redes sociales de la artista, donde interpreta sus historias personales, pero también las evocadas por su comunidad. Escrito y compuesto por la joven, este cuarto opus es una oda a los « Sentimientos ». Una colección de 10 temas originales, sin adornos, una joya cruda y emocional. Louane, punta de lanza del pop francés actual, se ha consolidado a sus 25 años como una artista a la que no hay que perder de vista.

« Una de las cantantes más populares de la escena francesa » – LE JOURNAL DU CENTRE

« Una oportunidad para descubrir su universo musical, su talento como cantante y su capacidad para transmitir mensajes contundentes a través de sus canciones. Prepárense para una velada inolvidable en compañía de una artista excepcional » – LE JDS

Duración: 1 hora y 15 minutos

Por y con : LOUANE

Nach zwei Alben, die mit Diamantscheiben ausgezeichnet wurden, und ihrem dritten Album « Joie de vivre », das mit Platin ausgezeichnet wurde, kehrt Louane mit einem sensibel produzierten Konzeptalbum zurück. Ein bewegender Austausch mit ihren Fans über die sozialen Netzwerke der Künstlerin, in denen sie ihre persönlichen Geschichten interpretiert, aber auch die Geschichten, die von ihrer Community angesprochen werden. Das von ihr selbst geschriebene und komponierte vierte Werk ist eine Ode an die « Sentiments » (Gefühle). Eine Sammlung von 10 originellen, ungekünstelten Titeln, ein rohes Juwel voller Emotionen. Louane ist die Speerspitze der aktuellen französischen Popmusik und hat sich mit 25 Jahren als unumgängliche Künstlerin etabliert.

« Eine der populärsten Sängerinnen der französischen Szene » – LE JOURNAL DU CENTRE

« Eine Gelegenheit, ihr musikalisches Universum, ihr Talent als Sängerin und ihre Fähigkeit, mit ihren Liedern starke Botschaften zu vermitteln, zu entdecken. Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit einer außergewöhnlichen Künstlerin vor » – LE JDS

Dauer: 1h15

Von und mit : LOUANE

