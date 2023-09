CONCERT | TRIO SR9 & KYRIE KRISTMANSON 6 Place Georges Guérin Verdun, 28 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Venus Rising (« ascension vénusienne ») : les percussionnistes du trio SR9 retrouvent la chanteuse et musicienne folk Kyrie Kristmanson pour une création consacrée à des compositrices. Un kaléidoscope d’univers musicaux.

Germaine Tailleferre, Pauline Vierdot, Lili Boulanger, Barbara Strozzi ou Rebecca Clarke… beaucoup de compositrices demeurent méconnues, souvent exclues de l’histoire officielle de la musique ! Les percussionnistes multi-primés du trio français SR9, véritables explorateurs du patrimoine musical grâce à de nombreuses transcriptions, retrouvent l’artiste polymorphe Kyrie Kristmanson. Du répertoire du Moyen ge aux possibilités sonores de la physique quantique, la Canadienne aime interroger toutes sortes de traditions musicales. Entre les marimbas, vibraphones, crotales et piano préparé du trio SR9, et la voix éthérée, capable de toutes les métamorphoses, de Kyrie Kristmanson, leur « ascension vénusienne » promet d’être à la fois dynamique et subtile. De quoi s’émouvoir face à des artistes rarement jouées… exceptée Kate Bush !

Durée : 1h15 / Tout public

Voix : Kyrie kristmanson

Trio SR9 :

Percussions : Paul Changarnier

Piano : Nicolas Cousin

Marimba : Alexandre Esperet

Arrangements : Grégoire Letouvet. Tout public

Jeudi 2024-03-28 20:30:00 fin : 2024-03-28 21:45:00. 13 EUR.

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Venus Rising: percussionists from the SR9 trio join singer and folk musician Kyrie Kristmanson for a creation devoted to female composers. A kaleidoscope of musical universes.

Germaine Tailleferre, Pauline Vierdot, Lili Boulanger, Barbara Strozzi or Rebecca Clarke? many women composers remain unknown, often excluded from the official history of music! The multi-talented percussionists of the French trio SR9, true explorers of musical heritage thanks to their numerous transcriptions, meet up with polymorphous artist Kyrie Kristmanson. From the repertoire of the Middle Ages to the sonic possibilities of quantum physics, the Canadian loves to interrogate all kinds of musical traditions. Between the SR9 trio?s marimbas, vibraphones, crotales and prepared piano, and Kyrie Kristmanson?s ethereal voice, capable of all metamorphoses, their « Venusian ascension » promises to be both dynamic and subtle. What better way to be moved by these rarely-performed artists? with the exception of Kate Bush!

Running time: 1h15 / All audiences

Voices: Kyrie kristmanson

Trio SR9 :

Percussion : Paul Changarnier

Piano: Nicolas Cousin

Marimba: Alexandre Esperet

Arrangements : Grégoire Letouvet

Venus Rising: los percusionistas del trío SR9 se unen a la cantante y músico folk Kyrie Kristmanson para un nuevo trabajo dedicado a las mujeres compositoras. Un caleidoscopio de mundos musicales.

Germaine Tailleferre, Pauline Vierdot, Lili Boulanger, Barbara Strozzi o Rebecca Clarke… ¡muchas mujeres compositoras siguen siendo desconocidas, a menudo excluidas de la historia oficial de la música! Las polifacéticas percusionistas del trío francés SR9, auténticas exploradoras del patrimonio musical gracias a sus numerosas transcripciones, se reúnen con la polimorfa artista Kyrie Kristmanson. Del repertorio de la Edad Media a las posibilidades sonoras de la física cuántica, a la canadiense le gusta interrogar todo tipo de tradiciones musicales. Entre las marimbas, los vibráfonos, los crótalos y el piano preparado del trío SR9, y la voz etérea de Kyrie Kristmanson, capaz de todas las metamorfosis, su « ascensión venusina » promete ser a la vez dinámica y sutil. Razón de más para dejarse conmover por estos artistas raramente interpretados… ¡a excepción de Kate Bush!

Duración: 1 hora 15 minutos / Todos los públicos

Voces: Kyrie kristmanson

Trío SR9 :

Percusión : Paul Changarnier

Piano: Nicolas Cousin

Marimba: Alexandre Esperet

Arreglos : Grégoire Letouvet

Venus Rising (« Venusaufstieg »): Die Perkussionisten des Trios SR9 treffen sich mit der Sängerin und Volksmusikerin Kyrie Kristmanson für eine Kreation, die Komponistinnen gewidmet ist. Ein Kaleidoskop musikalischer Welten.

Germaine Tailleferre, Pauline Vierdot, Lili Boulanger, Barbara Strozzi oder Rebecca Clarke? viele Komponistinnen sind unbekannt und werden oft aus der offiziellen Musikgeschichte ausgeschlossen! Die vielseitigen Schlagzeuger des französischen Trios SR9, die dank zahlreicher Transkriptionen das musikalische Erbe erforscht haben, treffen auf den polymorphen Künstler Kyrie Kristmanson. Vom Repertoire des Mittelalters bis zu den Klangmöglichkeiten der Quantenphysik befragt die Kanadierin gerne alle Arten von musikalischen Traditionen. Zwischen den Marimbas, Vibraphonen, Crotales und dem präparierten Klavier des Trios SR9 und der ätherischen, metamorphosenfähigen Stimme von Kyrie Kristmanson verspricht ihr « Venusaufstieg » sowohl dynamisch als auch subtil zu werden. Sie werden von selten gespielten Künstlerinnen wie Kate Bush berührt sein!

Dauer: 1h15 / Für alle Altersgruppen

Stimme: Kyrie Kristmanson

Trio SR9 :

Percussion : Paul Changarnier

Klavier: Nicolas Cousin

Marimba: Alexandre Esperet

Arrangements: Grégoire Letouvet

Mise à jour le 2023-09-28 par OT GRAND VERDUN